После сообщений в соцсетях о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проверить, обеспечены ли украинские защитники необходимыми средствами защиты.

"Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.

Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.

И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.

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На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", - сказал Зеленский.