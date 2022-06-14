После сообщений в соцсетях о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
В армии грядут проверки
Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проверить, обеспечены ли украинские защитники необходимыми средствами защиты.
"Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.
Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.
И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.Читайте такжеЗеленский провел разговор с президентом Гватемалы
На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", - сказал Зеленский.
Также Зеленский рассказал, что 14 июня противовоздушной обороне удалось сбить часть российских ракет.
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