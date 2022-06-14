  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. После сообщений в соцсетях о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов
В тренде

После сообщений в соцсетях о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В армии грядут проверки

После сообщений в соцсетях о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов

Новина українською

Президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного проверить, обеспечены ли украинские защитники необходимыми средствами защиты.

"Попросил главнокомандующего Вооруженными силами Украины очень внимательно отнестись к сообщениям в СМИ и в соцсетях о том, что у части наших бойцов нет достаточно средств индивидуальной защиты.

Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом.

И я ожидаю проверки логистики в армии – проверки поставляемого и того, как распределяются средства индивидуальной защиты.

Читайте такжеЗеленский провел разговор с президентом Гватемалы

На сегодняшний день всем, кто находится в зонах боевых действий, должно хватать всего необходимого для защиты. Государство обеспечивает такие поставки", - сказал Зеленский.

Также Зеленский рассказал, что 14 июня противовоздушной обороне удалось сбить часть российских ракет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде