"Становится труднее, ВСУ сдерживают россиян сразу с 3 сторон". Гайдай – о ситуации в Северодонецке

Ситуация в Северодонецке остается крайне сложной. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своих социальных сетях.

"Бои продолжаются в Северодонецке, Тошковке и в районе Врубовки, много раненых в Лисичанске. За последние два дня только в больницы других регионов страны госпитализировано шесть жителей Лисичанска, а также два человека из Золотого".

"Становится труднее, но наши военные сдерживают врага сразу с трех сторон. Защищают Северодонецк и не позволяют продвинуться в Лисичанск. Тем не менее, россияне близко, из-за этого страдает население, рушатся дома. Так, орки обстреляли сооружения вблизи бывшего завода "Донсода" и несколько домов вблизи. Аналогичная ситуация и в районе "Стеклозавода".

"По меньшей мере, восемь домов пострадало 14 июня в этом городе. 14 домов разрушено в Горном. В Северодонецке враг в очередной раз попал по "Азоту". В частности, повреждена проходная предприятия. Уничтожаются многоэтажки, расположенные поближе к химическому гиганту. Противник слабее в уличных боях, поэтому открывает огонь из артиллерии, из-за чего разрушаются наши дома".

"Серьезные повреждения в окрестных деревнях. То, что удалось зафиксировать за прошедшие сутки, – разрушено шесть домов в Нырковом, четыре – в Николаевке, три – в Викторовке. Авиаудары нанесены по Белой Горе, Устиновке и Метелкиному. Из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Тошковка, Устиновка, Боровское, Метелкино, Белая Гора, Николаевка, Врубовка. российская армия имела неудачное наступление вблизи Николаевки и Золотого-3".