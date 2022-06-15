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"Страшная, тяжелая ночь". Оккупанты нанесли удар Ураганами по громаде в Днепропетровской области

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"Страшная, тяжелая ночь". Оккупанты нанесли удар Ураганами по громаде в Днепропетровской области

Резниченко Telegram

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Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ситуации в регионе:

"Тяжелая ночь. Твари обстреляли из "Ураганов" жилой сектор города Апостолово. Разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Четверо погибших мирных гражданских, все мужчины. Еще один мужчина ранен, доставлен в больницу".

"Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения. По вопросу организации эвакуации – работайте пожалуйста с мэром г. Апостолово Андреем Осой, он очень эффективен и все знает".

Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами, сейчас там работают пиротехники. Также два прилета зафиксированы в Новомосковском районе, как сообщает Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Читайте такжеГлава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские

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В статье: война с Россией Александр Вилкул Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/miskiygolovaAndriyOsa

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