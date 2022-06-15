"Страшная, тяжелая ночь". Оккупанты нанесли удар Ураганами по громаде в Днепропетровской области

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ситуации в регионе:

"Тяжелая ночь. Твари обстреляли из "Ураганов" жилой сектор города Апостолово. Разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Четверо погибших мирных гражданских, все мужчины. Еще один мужчина ранен, доставлен в больницу".

"Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения. По вопросу организации эвакуации – работайте пожалуйста с мэром г. Апостолово Андреем Осой, он очень эффективен и все знает".