"Страшная, тяжелая ночь". Оккупанты нанесли удар Ураганами по громаде в Днепропетровской области
Есть жертвы
Резниченко Telegram
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил о ситуации в регионе:
"Тяжелая ночь. Твари обстреляли из "Ураганов" жилой сектор города Апостолово. Разрушено и повреждено более 10-ти частных домов и частично больница. Четверо погибших мирных гражданских, все мужчины. Еще один мужчина ранен, доставлен в больницу".
"Уважаемые жители Апостолово. Не выходим на улицу, ничего не трогаем, уже работают взрывотехники. Еще раз предлагаю эвакуацию в Кривой Рог, вы очень близко к линии соприкосновения. По вопросу организации эвакуации – работайте пожалуйста с мэром г. Апостолово Андреем Осой, он очень эффективен и все знает".
Территория обстрела засыпана кассетными боеприпасами, сейчас там работают пиротехники. Также два прилета зафиксированы в Новомосковском районе, как сообщает Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
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