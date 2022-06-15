Приближаемся к 40 тыс. ликвидированных россиян. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 14.06
Мочим орков
Генеральний штаб ЗСУ
Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06:
- личного состава – около 32750 (+250) человек;
- танков ‒ 1440 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);
- артиллерийских систем – 722 (+1);
- РСЗО – 230 (+1);
- средства ПВО – 97 (+0);
- самолетов – 213 (+0);
- вертолетов – 179 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
- крылатые ракеты – 129 (+4);
- корабли/катера – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);
- специальная техника – 55 (+1);
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецках направлениях.
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Все данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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