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Приближаемся к 40 тыс. ликвидированных россиян. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 14.06

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Мочим орков

Приближаемся к 40 тыс. ликвидированных россиян. Генштаб ВСУ опубликовал потери оккупантов за 14.06

Генеральний штаб ЗСУ

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Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 15.06:

  • личного состава – около 32750 (+250) человек;
  • танков ‒ 1440 (+6) единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 3528 (+25);
  • артиллерийских систем – 722 (+1);
  • РСЗО – 230 (+1);
  • средства ПВО – 97 (+0);
  • самолетов – 213 (+0);
  • вертолетов – 179 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
  • крылатые ракеты – 129 (+4);
  • корабли/катера – 13 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2485 (+12);
  • специальная техника – ​​55 (+1);

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Северодонецках направлениях.

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Все данные уточняются, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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