В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения

ФСБ рф начала зачистку в рядах военнослужащих российской армии, об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности рф с целью демонстрации своей работы на территории Украины, проводится поиск "предателей" среди военнослужащих вс рф. Предателями назначаются участники "специальной военной операции", у которых есть украинские корни".

"Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна, а родственникам сообщается, что они пропали без вести в ходе ведения боевых действий".