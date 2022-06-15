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В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения

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В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения

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ФСБ рф начала зачистку в рядах военнослужащих российской армии, об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

"Сотрудниками Федеральной службы безопасности рф с целью демонстрации своей работы на территории Украины, проводится поиск "предателей" среди военнослужащих вс рф. Предателями назначаются участники "специальной военной операции", у которых есть украинские корни".

"Их обвиняют в сотрудничестве с ВС Украины и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна, а родственникам сообщается, что они пропали без вести в ходе ведения боевых действий".

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В статье: война с Россией Роман Цымбалюк
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Источник:
facebook.com/RomanTsymbaliuk

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