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Полковник приехал снимать контент. В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста

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Полковник приехал снимать контент. В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста

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Вооруженные силы Украины ликвидировали российского военного пропагандиста сергея постнова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В Украине ликвидировали военного пропагандиста сергея постнова. Полковник постнов снимал пропагандистский контент в Украине с самого начала полномасштабного вторжения. В составе группировки "V" он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов и населенных пунктов Харьковской и Луганской областей".

Напомним, что ранее украинские военнослужащие ликвидировали экс-следователя рф по особо важным делам сергея красникова.

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В статье: война с Россией Сергей Братчук сергей постнов
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Источник:
БРАТЧУК

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