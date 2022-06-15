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CNN: Война находится на критической стадии, Запад назвал три возможных сценария событий

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CNN: Война находится на критической стадии, Запад назвал три возможных сценария событий

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Западные разведчики и военные чиновники считают, что российско-украинская война находится на критической стадии, способной определить долгосрочный результат противостояния. Сейчас западные страны вполне могут более жестко реагировать на действия россии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с американской и другой западной разведкой.

По данным издания, западные чиновники внимательно следят за тремя возможными сценариями развития событий.

Первый: россия может увеличивать свои успехи в двух ключевых областях;

Второй: боевые столкновения могут перейти в тупик, что приведет к затягиванию войны на месяцы или годы. Это приведет к огромным потерям с обеих сторон и медленно развивающемуся кризису, который в дальнейшем будет лишь подтачивать мировую экономику;

Третий (наименее вероятный): россия пересмотрит свои военные цели и объявит, что добилась победы.

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В статье: война с Россией CNN
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Источник:
edition.cnn.com

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Комментарии (4)
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Медведь с балалайкой (Харьков)
15.06.2022 в 12:42
ничего удивительного что запад в нас не верит, они ж нам 3 дня давали ... и сейчас продолжают гнуть линию, они похоже хотели чтоб нас захватили, но не тут-то было !
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0
0
Vantala (Kharkiv)
15.06.2022 в 11:59
не бачу варіанта де ми їх відтісняємо і перемангаємо. не вірять в нас?
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+2
0
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goga19812 (Ukraine)
15.06.2022 в 12:32
ПлюсуюЦе вже не вперше редакція такі вкиди робить....
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+1
0
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riccо-sc (Київ)
15.06.2022 в 12:55
Редакції платять, от вони і готують суспільство до конкретного сценарію.
0
0

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