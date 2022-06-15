  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шольц против национализации Газпром Германия. Он боится, что это может разозлить путина
В тренде

Шольц против национализации Газпром Германия. Он боится, что это может разозлить путина

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Компании откроют кредит на 10 млрд долларов

Шольц против национализации Газпром Германия. Он боится, что это может разозлить путина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Министр экономики Германии Роберт Хабэк выступает за полную национализацию дочки российского энергетического гиганта "Газпром Германия".

Однако, по информации источников Bloomberg, канцлер страны Олаф Шольц в кулуарах выступает против полной национализации. Политик это объясняет тем, что такой шаг может разозлить президента россии владимира путина и привести к еще большей эскалации "газового противостояния".

По новому плану ожидается контроль компании немецким энергетическим регулятором. Также "Газпром Германия" планируют открыть кредит на 10 миллиардов долларов. Это необходимо для того, чтобы перезапустить компанию и стабилизировать финансовую ситуацию в ней.

Напомним, что "Газпром Германия", который в ближайшее время должен быть переименован в "Securing Energy for Europe GmbH", является владельцем крупнейшего в стране хранилища газа и работает на глобальном рынке с офисами в Лондоне и Сингапуре.

Читайте такжеШольц отвергает критику и объяснил задержку с вооружениями для Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Олаф Шольц
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dmtroyan (Полтава)
15.06.2022 в 13:35
Страх перед Путиным парализует мозги немецких чиновников. Или страх потерять бабло от российского газа.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
15.06.2022 в 13:17
Дійсно "не можна дратувати бандита" Просто врізати йому так, щоб воно зрозуміло,як себе поводити. А то сховалися за Україну, Молдова та Грузію та висловлюють свою "глибоку занепокоєність" злочинними діями свого ділового партнера!
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.06.2022 в 11:47
У них при владі не холєра так чума.
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде