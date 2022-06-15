Шольц против национализации Газпром Германия. Он боится, что это может разозлить путина

Министр экономики Германии Роберт Хабэк выступает за полную национализацию дочки российского энергетического гиганта "Газпром Германия".

Однако, по информации источников Bloomberg, канцлер страны Олаф Шольц в кулуарах выступает против полной национализации. Политик это объясняет тем, что такой шаг может разозлить президента россии владимира путина и привести к еще большей эскалации "газового противостояния".

По новому плану ожидается контроль компании немецким энергетическим регулятором. Также "Газпром Германия" планируют открыть кредит на 10 миллиардов долларов. Это необходимо для того, чтобы перезапустить компанию и стабилизировать финансовую ситуацию в ней.

Напомним, что "Газпром Германия", который в ближайшее время должен быть переименован в "Securing Energy for Europe GmbH", является владельцем крупнейшего в стране хранилища газа и работает на глобальном рынке с офисами в Лондоне и Сингапуре.