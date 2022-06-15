Разведданные для ударов США тоже предоставят. ВСУ заканчивают обучение на американских HIMARS
Скоро будут мочить оккупантов
U.S. Army
США намерены передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов с помощью реактивных систем залпового огня, об этом заявило американское Минобороны.
По данным Пентагона, сейчас украинские военные как раз заканчивают обучение по использованию систем HIMARS и MLRS. Вашингтон в очередной раз заявил, что планирует обеспечить ВСУ всем необходимым для поражения целей на территории Украины.
Представитель министра обороны США подчеркнул, что Украина зависела от артиллерийских систем советской эпохи, тогда как возможности поставок таких систем в Украину были сильно ограничены. Именно поэтому было принято решение перейти на поставки артиллерийских систем, используемых в странах НАТО.
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