Генерал-майор Марченко – об освобождении Херсона: Когда пойдет массированное наступление, все россияне побегут

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко дал интервью каналу "Крым.Реалии", где, в частности, ответил на вопросы об освобождении оккупированного сейчас Херсона. Напомним, недавно легендарный Марчелло руководил обороной Николаева.

"Мы немножко потеряли очень важного оперативного времени и дали им возможность немного укрепиться. Там сейчас очень хорошо настроена работа некоторых отдельных подразделений, которые монотонно, ежедневно бьют по важным точкам, тем самым деморализуют людей. Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (а это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом".