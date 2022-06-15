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Генерал-майор Марченко – об освобождении Херсона: Когда пойдет массированное наступление, все россияне побегут

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Генерал-майор Марченко – об освобождении Херсона: Когда пойдет массированное наступление, все россияне побегут

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Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко дал интервью каналу "Крым.Реалии", где, в частности, ответил на вопросы об освобождении оккупированного сейчас Херсона. Напомним, недавно легендарный Марчелло руководил обороной Николаева.

"Мы немножко потеряли очень важного оперативного времени и дали им возможность немного укрепиться. Там сейчас очень хорошо настроена работа некоторых отдельных подразделений, которые монотонно, ежедневно бьют по важным точкам, тем самым деморализуют людей. Скажу как есть: если бы у нас было достаточно сил и средств, которых у нас, к сожалению, не хватает (а это техника, вооружение, артиллерия, ПВО, поддержка с воздуха), если бы мы разогнались, поверьте, что они бы остановились уже за Керченским мостом".

"Да, они заливают бетоном. Но поверьте, что когда пойдет массированное наступление, контратака, они все побегут. Потому что они немотивированные. У них нет ни желания, ни мотивации. Их туда загнали плетками и заставили воевать. Нас никто не заставлял воевать, мы отбиваем свой дом. У нас другого варианта нет, у нас Родина одна и другую нам никто не даст".

Читайте такжеМарчелло: Надо забирать Донецк, Луганск, Крым. Это человеческие ресурсы, но если этого не сделаем, дальше будет ещё хуже

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В статье: Марчелло война с Россией генерал Дмитрий Марченко
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