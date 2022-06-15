Укрпошта представила дизайн к марке "Доброго вечора, ми з України"
На марке будут тракторные войска
Фото: facebook.com/ukrposhta / Автор невідомий
"Укрпошта" объявила результаты голосования за эскиз к марке "Добрый вечер, мы из Украины!".
Всего в голосовании приняли участие более 800 тысяч пользователей. Победителем на всех платформах, собравшем более 340 тысяч голосов, стал эскиз с украинским трактором, который тянет российский танк. Через месяц можно будет увидеть новую почтовую марку с иллюстрацией.
Напомним, что на голосование было представлено пять марок. Второе место занял эскиз с российским диктатором Владимиром Путиным, третье - группа Калуш.
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