Укрпошта представила дизайн к марке "Доброго вечора, ми з України"

"Укрпошта" объявила результаты голосования за эскиз к марке "Добрый вечер, мы из Украины!".

Всего в голосовании приняли участие более 800 тысяч пользователей. Победителем на всех платформах, собравшем более 340 тысяч голосов, стал эскиз с украинским трактором, который тянет российский танк. Через месяц можно будет увидеть новую почтовую марку с иллюстрацией.

Напомним, что на голосование было представлено пять марок. Второе место занял эскиз с российским диктатором Владимиром Путиным, третье - группа Калуш.