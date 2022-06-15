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Укрпошта представила дизайн к марке "Доброго вечора, ми з України"

Общие новости
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На марке будут тракторные войска

Укрпошта представила дизайн к марке "Доброго вечора, ми з України"

Фото: facebook.com/ukrposhta / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Укрпошта" объявила результаты голосования за эскиз к марке "Добрый вечер, мы из Украины!".

Всего в голосовании приняли участие более 800 тысяч пользователей. Победителем на всех платформах, собравшем более 340 тысяч голосов, стал эскиз с украинским трактором, который тянет российский танк. Через месяц можно будет увидеть новую почтовую марку с иллюстрацией.

Напомним, что на голосование было представлено пять марок. Второе место занял эскиз с российским диктатором Владимиром Путиным, третье - группа Калуш.

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В статье: война с Россией Укрпошта
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