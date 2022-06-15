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США поддерживают создание союза Украины, Великобритании, Польши и Балтийских стран

Общие новости
(2 голосов)

Правильное решение

США поддерживают создание союза Украины, Великобритании, Польши и Балтийских стран

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США поддерживают создание союза между Украиной, Великобританией, Польшей и Балтийскими странами, если он будет усиливать оборонный потенциал.

Об этом сообщила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит. В Вашингтоне заинтересованы в укреплении возможностей НАТО, в частности, на восточном фланге.

"И если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать".

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В статье: война с Россией Джулианна Смит
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Источник:
ukrinform.ua

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Комментарии (2)
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Olеgуurсhak (Xмельницький )
15.06.2022 в 14:25
Було б непогано, але як же бути з незалежністю? І ще питання, чому це за всіх вирішує США?
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.06.2022 в 16:10
Предлагают и прорабатывают варианты партнерства. Отказаться можно всегда. Нейтральный статус уже привел к войне.
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+1
0

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