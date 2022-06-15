США поддерживают создание союза Украины, Великобритании, Польши и Балтийских стран

США поддерживают создание союза между Украиной, Великобританией, Польшей и Балтийскими странами, если он будет усиливать оборонный потенциал.

Об этом сообщила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит. В Вашингтоне заинтересованы в укреплении возможностей НАТО, в частности, на восточном фланге.

"И если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать".