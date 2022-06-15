США поддерживают создание союза Украины, Великобритании, Польши и Балтийских стран
Правильное решение
Getty Images / Global Images Ukraine
США поддерживают создание союза между Украиной, Великобританией, Польшей и Балтийскими странами, если он будет усиливать оборонный потенциал.
Об этом сообщила постоянная представительница США при НАТО Джулианна Смит. В Вашингтоне заинтересованы в укреплении возможностей НАТО, в частности, на восточном фланге.
"И если члены НАТО разделяются на форматы партнерских отношений или на определенные группы, чтобы помочь нарастить потенциал и коллективными усилиями укрепить Альянс, мы хотели бы это поддержать".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ukrinform.ua
Популярное сейчас
- Динамо получило первого соперника в квалификации Лиги чемпионов
- Лига наций 2022/2023: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- В российской армии начали бесследно исчезать военнослужащие украинского происхождения
- Минобороны: Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olеgуurсhak (Xмельницький )
15.06.2022 в 14:25
Ответить
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.06.2022 в 16:10
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet