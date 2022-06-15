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На Харьковщине ВСУ наносят контрудары, освобождено несколько населенных пунктов вблизи Изюма – депутат

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Наши воины – самые сильные

На Харьковщине ВСУ наносят контрудары, освобождено несколько населенных пунктов вблизи Изюма – депутат

Угруповання Об'єднаних сил

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Депутат Изюмского горсовета Максим Стрельник убежден, что Вооруженные силы Украины и силы территориальной обороны уверенно держат оборону на Изюмском направлении, несмотря на большие скопления войск врага.

Также наши войска наносят контрудары и постепенно переходят к контрнаступлению, как подчеркнул Стрельник в эфире Эспрессо.

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"На Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. российские оккупанты все так же пытаются продвигаться в сторону города Славянска, Барвинкового с целью оцепления наших войск в зоне операции объединенных сил. Однако ВСУ и силы ТрО держат оборону и наносят контрудары противнику во фланги, освобождая некоторые населенные пункты уже даже и в окрестностях Изюма. Это такие села как Спиваковка и Заводы, которые расположены по берегам реки Северский Донец. Надеемся, нашим военным удастся закрепиться на этих рубежах и они смогут продолжить свое контрнаступление, результатом которого станет освобождение Изюма".

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В статье: война с Россией Максим Стрельник
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