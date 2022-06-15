Россияне нанесли удар по многоквартирному дому в Николаевской области. Есть раненые
Очередной "военный" объект
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне артиллерией ударили по многоквартирному дому в Николаевской области. Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким на своей странице в телеграм.
"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. Пять раненых жильца", - подписал видео Ким.
Пока неизвестно, какой населенный пункт попал под обстрел. Из кадров видно, что в сооружении не менее трех этажей.
Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал, что
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