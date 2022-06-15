Россияне нанесли удар по многоквартирному дому в Николаевской области. Есть раненые

Россияне артиллерией ударили по многоквартирному дому в Николаевской области. Об этом сообщил губернатор области Виталий Ким на своей странице в телеграм.

"Как всегда, оккупанты артиллерией по "военному" объекту. Пять раненых жильца", - подписал видео Ким.

Пока неизвестно, какой населенный пункт попал под обстрел. Из кадров видно, что в сооружении не менее трех этажей.