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Город сопротивляется: В Мариуполе убит работник МЧС РФ, сожжены два тягача и три прицепа оккупантов

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(2 голосов)

Город не принял оккупацию

Город сопротивляется: В Мариуполе убит работник МЧС РФ, сожжены два тягача и три прицепа оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В оккупированном Мариуполе местные жители сопротивляются рашистам.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог.

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11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным. Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мразота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Gdańsk (Гданьск)
15.06.2022 в 16:37
На жаль це надовго...( але покою не буде !
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