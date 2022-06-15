Город сопротивляется: В Мариуполе убит работник МЧС РФ, сожжены два тягача и три прицепа оккупантов
Город не принял оккупацию
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В оккупированном Мариуполе местные жители сопротивляются рашистам.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.
"Город не принял оккупацию. Понемногу пассивное сопротивление по саботажу переходит в активную фазу. 9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС России вдруг сгорели два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа - поджог.
11 июня накануне празднования дна России в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС россии. Ранение оказалось смертельным. Просто подтверждены факты. Больше не могу комментировать по понятным причинам. Говорим вам, мразота. Начинайте оглядываться. Возмездие уже рядом", - говорится в сообщении.
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