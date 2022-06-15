Россияне массово открывают карты Visa и Mastercard в белорусских банках

Белорусские банки, которые не попали под санкции, продолжают открывать карты международных платежных систем Visa или Mastercard для граждан России.

Эту информацию Deutsche Welle подтвердили в четырех белорусских банков: "Белгазпромбанке", "Белорусбанке", "Приорбанке" и "МТБанке".

Условия получения карт Visa или Mastercard для граждан РФ в этих банках в целом схожи: личное присутствие в отделении банка при оформлении заявки, из документов требуется только паспорт, после процедуры верификации клиент может получить карту в день обращения, именную карту – в течение трех-семи рабочих дней.

При этом для оформления карты не требуется ни вид на жительство в Беларуси, ни рабочий договор, ни прописка – часть банков просят только номер местного мобильного оператора. Карты, как правило, издаются на три-пять лет, их выпуск стоит в среднем 25-30 рублей (около 10 евро).

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Как пояснили в "Белгазпромбанке", в последнее время к ним "часто обращаются граждане Российской Федерации". Об ажиотаже в отделениях рассказали и в колцентре "МТБанка."

Издание отмечает, что для пополнения банковских карт международных платежных систем, выданных белорусскими банками, предлагают несколько вариантов: либо на месте в отделении, либо SWIFT-переводом с российского счета на белорусский, если российский банк еще не отключен от системы, или же можно завести еще одну белорусскую карту, подключенную к российской платежной системе Мир, переводить деньги сначала на нее, а затем – на карту Visa или Mastercard.

В ночь на 6 марта международные платежные системы Visa и MasterCard одновременно объявили о прекращении работы на российском рынке из-за военной агрессии РФ в Украине. Позже об остановке работы в РФ заявили японская платежная компания JCB и American Express. Карты этих платежных систем, выпущенные русскими банками, не принимаются к оплате за границей и в зарубежных интернет-магазинах. В РФ прекратили работу карты, выпущенные иностранными банками.