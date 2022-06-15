RIP: Суд запретил Социалистическую партию Украины

Восьмой апелляционный суд Львова запретил деятельность Социалистической партии Украины, сообщает движение "ЧЕСНО".

Имущество Социалистической партии и всех ее организаций, согласно решению суда, будет передано государству. Но само решение может быть еще обжаловано в Верховном Суде.

Как рассказывает ведущий аналитик Движения ЧЕСНО Игорь Фещенко, доводы СБУ и Минюста против СПУ заключались в антиукраинской и пророссийской деятельности и высказываниях последних трех руководителей партии, прежде всего Ильи Кивы. В частности, упоминалось о поздравлении Кивой Владимира Путина с днем ​​рождения, идеализации им его деятельности, а также о государственной измене Кивы.

Кроме этого, в качестве аргументов за запрет приводилась антиукраинская деятельность отдельных руководителей ячеек СПУ, в частности Александра Онищенко. Он возглавляет Киевскую городскую ячейку партии, а также выдвигался от нее на выборах народных депутатов в 2019 году (ЦИК отказал в регистрации Онищенко).

Социалистическая партия – одна из старейших политических сил независимой Украины. С основания в 1991 году и до 2010-го ее возглавлял Александр Мороз.

Социалистическая партия — уже седьмая запретная политсила, которую Министерство юстиции считает пророссийской. До этого за неполную неделю суд уже запретил партии "Оппозиционный блок", "Социалисты", "Справедливости и развития", "Наши", "Государство" и "Блок Владимира Сальдо". Рассмотрение дел по "Прогрессивной социалистической партии" перенесено через встречный иск со стороны партии, а также перенесено заседание по запрету "Рабочей партии Украины (марксистско-ленинская)".