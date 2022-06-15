Украина была, есть и будет, а где будет Медведев через 2 года – вопрос – в ОП ответили Медведеву

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "маленьким человеком с большими комплексами" и подчеркнул, что Украина была, есть и будет.

"Если бы российский империализм имел лицо, это был б Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос", - написал Подоляк в Twitter.

Ранее Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины.

"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.

Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?", - написал он в Telegram.