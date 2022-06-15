Украина была, есть и будет, а где будет Медведев через 2 года – вопрос – в ОП ответили Медведеву
Подоляк ответил Медведеву
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева "маленьким человеком с большими комплексами" и подчеркнул, что Украина была, есть и будет.
"Если бы российский империализм имел лицо, это был б Медведев. Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года – вопрос", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее Медведев поставил под сомнение существование в будущем Украины.
"Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой просто замёрзнет.
Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?", - написал он в Telegram.
Якби ???????? імперіалізм мав обличчя, це був би #Медведєв. Маленька людина з великими комплексами, єдина можливість якої привернути до себе увагу та самоствердитися – бризнути отрутою в бік України чи погрожувати світу. Україна була, є й буде. Де буде Д. Медведєв за 2 роки – питання.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 15, 2022
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