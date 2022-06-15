Греция передаст Украине около 30 БМП-1
В рамках кругового обмена с Германией на более современную технику
фото из свободных источников
Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты - БМП-1.
Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ERT.
По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.
"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.
Напомним, ранее стало известно, что Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.
Популярное сейчас
- Ворскла узнала соперника во второй квалификации Лиги конференций
- Разведданные для ударов США тоже предоставят. ВСУ заканчивают обучение на американских HIMARS
- Полковник приехал снимать контент. В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста
- На одесском пляже выдавали повестки в военкомат - ФОТО
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество