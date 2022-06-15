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Греция передаст Украине около 30 БМП-1

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В рамках кругового обмена с Германией на более современную технику

Греция передаст Украине около 30 БМП-1

фото из свободных источников

Новина українською

Греция предоставит Украине до 30 единиц боевых машин пехоты - БМП-1.

Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ERT.

По его словам, поставки БМП произойдут в рамках частичного переоснащения армейского парка современными машинами из Германии как условия помощи Украине со стороны Греции.

"В настоящий момент мы обмениваем небольшое количество - от 20 до 30 БМП-1 - на гораздо более современные машины немецкого производства. Мы помогаем Украине и одновременно укрепляем наши вооруженные силы более новыми боевыми машинами", - подчеркнул Мицотакис.

Напомним, ранее стало известно, что Германия и Греция договорились о поставках Украине советского оружия в рамках кругового обмена. В свою очередь, Берлин обязуется поставить Афинам современные бронетранспортеры.

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В статье: война с Россией
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