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Коммунальщики Красноярска закрасили окна квартиры, в которой увидели флаг Украины - ВИДЕО спецоперации

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Привлекли и спецтехнику

Коммунальщики Красноярска закрасили окна квартиры, в которой увидели флаг Украины - ВИДЕО спецоперации

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Коммунальные службы в российском Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне".

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Квартира находилась на четвертом этаже, поэтому для проведения спецоперации была использована спецтехника.

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В статье: война с Россией
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