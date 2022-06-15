Коммунальщики Красноярска закрасили окна квартиры, в которой увидели флаг Украины - ВИДЕО спецоперации

Коммунальные службы в российском Красноярске закрасили окно квартиры, в которой увидели флаг Украины и плакат с надписью "Нет войне".

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Квартира находилась на четвертом этаже, поэтому для проведения спецоперации была использована спецтехника.