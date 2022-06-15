Президент Казахстана заверил, что не будет нарушать санкции Запада в ходе сотрудничества с россией
Также высказался об ОДКБ
Фото: 365info.kz
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заверил, что союзнические отношения его страны с Россией будут продолжаться без нарушений санкционного режима, введенного Западом.
Об этом Токаев сообщил в интервью для российского государственного телеканала "Россия 24".
"Санкции являются санкциями, нам не стоит их нарушать!"
Он объяснил, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и РФ будет происходить в рамках санкционного режима. Токаев не хочет подвергать свою страну вторичным санкциям Запада, давая возможность российским компаниям обходить введенные ограничения.
Кроме того, он заверил, что Казахстан не собирается выходить из ОДКБ и Евразийского экономического союза, поэтому любые такие утверждения о намерениях Казахстана выйти из этих организаций ошибочны. Токаев добавил, что ОДКБ вообще "впервые себя проявила за все 30 лет существования" в январе, когда помогла властям подавить протесты в городах Казахстана.
В то же время он считает, что некоторые российские политики "перевирают" эту ситуацию, настаивая, что Россия якобы спасла Казахстан, а не миротворческий контингент государств-членов ОДКБ.
"Россия (якобы) спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности", - подвел итог Токаев.
Популярное сейчас
- Ворскла узнала соперника во второй квалификации Лиги конференций
- Полковник приехал снимать контент. В Украине ликвидировали российского военного пропагандиста
- Срна рассказал, как война повлияла на отношения между Шахтером и Динамо
- На одесском пляже выдавали повестки в военкомат - ФОТО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
Новости по теме
- 00:18 Украинские Пентагон: Данные о потерях в ВСУ, называемые Украиной, не вызывают сомнений
- 00:01 Украинские Делегация Рады отправилась в США - будут убеждать предоставить больше тяжелого оружия
- 23:26 Украинские После сообщений в соцсетях о нехватке Зеленский поручил Залужному проверить обеспечение бойцов