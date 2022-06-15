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Тела погибших мариупольцев лежат на асфальте под открытым небом. ФОТО 21+

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Оккупанты обустроили "морг" под открытым небом

Тела погибших мариупольцев лежат на асфальте под открытым небом. ФОТО 21+

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В сети опубликовано фото так называемого "морга" в оккупированном Мариуполе, который оккупанты обустроили в районе гипермаркета "Метро".

Фотографии публикует телеграм-канал "Мариуполь сейчас". По данным канала, снимки были сделаны несколько дней назад.

По сообщениям местных, тела на жаре начинают разлагаться, стоит ужасный трупный запах. Местные жители пытаются среди всего этого ада найти среди погибших своих родственников и знакомых.

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ВНИМАНИЕ! ФОТО 21+! ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ДЕТЯМ, БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В УЯЗВИМЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ.

Тела погибших мариупольцев лежат на асфальте под открытым небом. ФОТО 21+ - изображение 1Тела погибших мариупольцев лежат на асфальте под открытым небом. ФОТО 21+ - изображение 2
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В статье: война с Россией
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