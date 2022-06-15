Тела погибших мариупольцев лежат на асфальте под открытым небом. ФОТО 21+

В сети опубликовано фото так называемого "морга" в оккупированном Мариуполе, который оккупанты обустроили в районе гипермаркета "Метро".

Фотографии публикует телеграм-канал "Мариуполь сейчас". По данным канала, снимки были сделаны несколько дней назад.

По сообщениям местных, тела на жаре начинают разлагаться, стоит ужасный трупный запах. Местные жители пытаются среди всего этого ада найти среди погибших своих родственников и знакомых.

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