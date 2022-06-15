Газпром сократил поставки газа Северным потоком на 40%

Российский энергетический гигант, компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%, сообщает российское агентство "Интерфакс".

Во вторник российская энергетическая компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн ​​кубометров.

По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

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"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов по ремонту, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающие агрегаты, – сообщил "Газпром".

Напомним, что "Северный поток-1", транспортирующий газ из России в Германию, был запущен еще в 2011 году, его пропускная способность составляет 27 млрд кубометров в год.

На фоне этой новости цены на газ в Европе подскочили более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, а цель к концу года – 13%.