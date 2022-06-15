Полиция предотвратила теракт против руководства Украины - замминистра МВД
С начала полномасштабного вторжения России Нацполиция задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности
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Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что украинские правоохранители предупредили теракт против руководства Украины.
"Благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - сказал Енин.
По его словам, гражданское население способствует в проведении контрдиверсионных мероприятий.
В частности, речь идет о должном отношении к временным ограничениям, комендантскому часу и информированию правоохранителей о подозрительных лицах.
Енин добавил, что правдивым оказывается только одно из 10 сообщений.
Он также призвал украинцев и дальше информировать полицию о подозрительных лицах, не терять бдительности даже в населенных пунктах, далеких от боевых действий.
Замминистра МВД рассказал, что правоохранители создали более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек.
Были задержаны и переданы СБУ более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности.
В начале вторжения фиксировались ДГР из 5-10 человек, задачей которых было совершение терактов и диверсий, в том числе и в центре столицы.
В дальнейшем большинство диверсантов нацелено на корректировку огня, подсветку позиций размещения вооруженных формирований, фиксацию результативности ракетно-артиллерийских обстрелов.
В обнаружении диверсантов, по словам Енина, одним из действенных инструментов является служба полицейских на блокпостах с использованием искусственного интеллекта.
С помощью планшетов с соответствующим программным обеспечением полицейские в течение нескольких минут могут проверить подозреваемого во всех базах данных.
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