  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Полиция предотвратила теракт против руководства Украины - замминистра МВД
В тренде

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины - замминистра МВД

Общие новости
(1 голосов)

С начала полномасштабного вторжения России Нацполиция задержала более 800 человек, подозреваемых в диверсионной деятельности

Полиция предотвратила теракт против руководства Украины - замминистра МВД

Зе

Новина українською

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что украинские правоохранители предупредили теракт против руководства Украины.

"Благодаря информации из наших оперативных источников, удалось предупредить террористический акт против руководства нашего государства. И после победы об этом можно будет рассказать гораздо больше", - сказал Енин.

По его словам, гражданское население способствует в проведении контрдиверсионных мероприятий.

В частности, речь идет о должном отношении к временным ограничениям, комендантскому часу и информированию правоохранителей о подозрительных лицах.

Читайте такжеХотел получить власть и готовил теракты: СБУ задержала брата Олега Царева

Енин добавил, что правдивым оказывается только одно из 10 сообщений.

Он также призвал украинцев и дальше информировать полицию о подозрительных лицах, не терять бдительности даже в населенных пунктах, далеких от боевых действий.

Замминистра МВД рассказал, что правоохранители создали более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлечены по меньшей мере 1,5 тысячи человек.

Были задержаны и переданы СБУ более 800 человек, подозреваемых в диверсионно-разведывательной деятельности.

В начале вторжения фиксировались ДГР из 5-10 человек, задачей которых было совершение терактов и диверсий, в том числе и в центре столицы.

В дальнейшем большинство диверсантов нацелено на корректировку огня, подсветку позиций размещения вооруженных формирований, фиксацию результативности ракетно-артиллерийских обстрелов.

В обнаружении диверсантов, по словам Енина, одним из действенных инструментов является служба полицейских на блокпостах с использованием искусственного интеллекта.

С помощью планшетов с соответствующим программным обеспечением полицейские в течение нескольких минут могут проверить подозреваемого во всех базах данных.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
сайт МВД

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде