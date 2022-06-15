Генштаб: Бои за Северодонецк продолжаются, ВСУ отразили штурм на Славянском и Бахмутском направлениях

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 15 июня.

Идут сто двенадцатые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Сиверском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении основные усилия врага и дальше сосредотачиваются на содержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на Государственную границу Украины к северу от Харькова.

На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Довгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние по позициям Сил обороны по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Оккупанты отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны российские оккупанты развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.

По имеющейся информации, обнаружены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, передислоцированную в Первомайск из района Купянска. В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Руководство силовых ведомств российской федерации продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введения краткосрочных контрактов, с возможностью их продления.

Противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.

По имеющейся информации, в Белгороде и области осуществляется дополнительное привлечение медицинских работников из других регионов российской федерации для работы с ранеными военнослужащими. Все это свидетельствует о значительных потерях русских оккупантов.