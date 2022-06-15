В Москве из наградного пистолета застрелился генерал Службы внешней разведки в отставке

В Москве застрелился 90-летний Лев Соцков генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Произвел выстрел из наградного пистолета, сообщает российское издание MK.

Отмечается, что тело бывшего разведчика обнаружила его жена в их квартире.

Также сообщается, что рядом с телом пенсионера находилась предсмертная записка, в которой Соцков рассказывал о своем личном пистолете, полученным как "реликвия боев на реке Халхин-Гол". Там же, в записке, он поясняет, что "данный наградной пистолет ему вручили в Улан-Баторе в 1989 году".

Указанное оружие находилось рядом с телом покойного. На месте работают криминалисты.