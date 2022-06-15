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В Москве из наградного пистолета застрелился генерал Службы внешней разведки в отставке

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В Москве из наградного пистолета застрелился генерал Службы внешней разведки в отставке

фото из свободных источников

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В Москве застрелился 90-летний Лев Соцков генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Произвел выстрел из наградного пистолета, сообщает российское издание MK.

Отмечается, что тело бывшего разведчика обнаружила его жена в их квартире.

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Также сообщается, что рядом с телом пенсионера находилась предсмертная записка, в которой Соцков рассказывал о своем личном пистолете, полученным как "реликвия боев на реке Халхин-Гол". Там же, в записке, он поясняет, что "данный наградной пистолет ему вручили в Улан-Баторе в 1989 году".

Указанное оружие находилось рядом с телом покойного. На месте работают криминалисты.

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В статье: война с Россией
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