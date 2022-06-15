Генерал Марченко: Люди в Херсоне спрятали оружие и ждут. Будем бить оккупантов с двух сторон
Никто не собирается сдавать и никто не собирается оставлять херсонцев
Фото: Радіо Свобода
Российских захватчиков в Херсоне будут бить "с двух сторон".
Об этом заявил в интервью проекту
"Многие жители Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны. И мы их будем бить с двух сторон. Специально там не едут, спрятали оружие, ждут просто сигнала.
Никто не собирается сдавать и никто не собирается их оставлять, если там у кого-то пробегают мысли, что давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли…
Там мои братья живут… Там наши люди живут, мы не можем их оставить и мы не должны их оставить. Если мы оставим, какие мы тогда защитники?" – сказал Марченко.
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