  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Артиллерийский джек-пот. Воины 80-й бригады за день уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами
В тренде

Артиллерийский джек-пот. Воины 80-й бригады за день уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами

Общие новости
(3 голосов)

Еще пару единиц техники добавили противотанковые подразделения бригады

Артиллерийский джек-пот. Воины 80-й бригады за день уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Новина українською

13 июня 2022 артиллеристы-десантники из 80-й бригады уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами во время боев на восточном направлении.

Об этом бойцы пишут на своей странице в соцсети и публикуют видео успешной атаки.

"Так сказать, сорвали очередной, "пушечный" "джек-пот"! И какой!

А именно, во время проведения общей системы огневого поражения, в районе населенного пункта N. (восточное направление), артиллерия 80 бригады уничтожила: два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" калибра 220 мм, одну боевую транспортно-заряжающую машину БТЗМ) к "Урагану", один БТР, бронеавтомобиль "Тигр", два грузовика и склад с боеприпасами (судя по силе взрыва, вероятно, с ракетами к "Урагану").

Кроме того, противотанковые подразделения 80 бригады, в тот же день, противотанковым ракетным (ПТРК) комплексом "Стугна-П" сожгли вражеский танк и БМП! И все за один день!!! Снова рекорд! Слава ДШВ!", - пишут воины в комментарии к видео.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде