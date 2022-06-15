Артиллерийский джек-пот. Воины 80-й бригады за день уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами

13 июня 2022 артиллеристы-десантники из 80-й бригады уничтожили девять единиц военной техники и склад с боеприпасами во время боев на восточном направлении.

Об этом бойцы пишут на своей странице в соцсети и публикуют видео успешной атаки.

"Так сказать, сорвали очередной, "пушечный" "джек-пот"! И какой!

А именно, во время проведения общей системы огневого поражения, в районе населенного пункта N. (восточное направление), артиллерия 80 бригады уничтожила: два комплекса реактивной системы залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" калибра 220 мм, одну боевую транспортно-заряжающую машину БТЗМ) к "Урагану", один БТР, бронеавтомобиль "Тигр", два грузовика и склад с боеприпасами (судя по силе взрыва, вероятно, с ракетами к "Урагану").

Кроме того, противотанковые подразделения 80 бригады, в тот же день, противотанковым ракетным (ПТРК) комплексом "Стугна-П" сожгли вражеский танк и БМП! И все за один день!!! Снова рекорд! Слава ДШВ!", - пишут воины в комментарии к видео.