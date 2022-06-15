Байден позвонил Зеленскому и объявил пакет помощи Украине на 1 млрд долларов

США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 1 млрд долларов.

Об этом американский президент Джо Байден лично рассказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, сообщает администрация Белого дома.

Новый пакет американской военной помощи будет включать:

дополнительную артиллерию;

оружие береговой обороны;

боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.

Кроме того, Байден объявил о выделении пакета гуманитарной помощи в размере 225 млн долларов. Средства, в частности, пойдут на поставку безопасной питьевой воды, важнейших медицинских средств, а также обеспечение украинцев едой, жильем и средствами на вещи первой необходимости.

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"Мужество, стойкость и решительность украинского народа продолжают вдохновлять мир. И Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками и партнерами не будут колебаться в своей преданности украинскому народу, который борется за его свободу", - заявил Байден после разговора с Зеленским.