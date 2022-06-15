  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Германия передаст Украине РСЗО. Известно количество
В тренде

Германия передаст Украине РСЗО. Известно количество

Общие новости
(1 голосов)

Об этом сообщает Пентагон

Германия передаст Украине РСЗО. Известно количество

фото из свободных источников

Новина українською

Германия предоставит Украине 3 РСЗО, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я хочу поблагодарить Германию, которая объявила сегодня, что предоставит 3 ракетные системы залпового огня и управляемые боеприпасы к РСЗО Украине", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.

Читайте такжеШольц отвергает критику и объяснил задержку с вооружениями для Украины

Деталей передачи Остин не сообщил.

При этом, по данным немецкихх СМИ, поставки РСЗО Mars II запланированы на август-сентябрь. Украинские военные еще должны научиться управлять новой техникой.

Напомним, что ранее Германия также обещала передать Украине зенитные танки "Гепард", радиолокационные комплексы "Кобра" и современные ЗРК "Ирис-Т".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде