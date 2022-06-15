Германия передаст Украине РСЗО. Известно количество
Об этом сообщает Пентагон
фото из свободных источников
Германия предоставит Украине 3 РСЗО, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
"Я хочу поблагодарить Германию, которая объявила сегодня, что предоставит 3 ракетные системы залпового огня и управляемые боеприпасы к РСЗО Украине", - сказал Остин на пресс-конференции по результатам заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в среду.
Деталей передачи Остин не сообщил.
При этом, по данным немецкихх СМИ, поставки РСЗО Mars II запланированы на август-сентябрь. Украинские военные еще должны научиться управлять новой техникой.
Напомним, что ранее Германия также обещала передать Украине зенитные танки "Гепард", радиолокационные комплексы "Кобра" и современные ЗРК "Ирис-Т".
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