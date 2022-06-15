FT: Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев перед ключевым решением о статусе кандидата ЕС

Лидеры Франции, Италии и Германии планируют в четверг совершить совместную поездку в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и должностных лиц в европейских столицах.

Официально визит еще не был подтвержден, хотя о нем писали СМИ.

Ожидается, что Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, что продемонстрирует мощную демонстрацию западной солидарности с Украиной.

Визит состоится накануне представления оценки Европейской комиссией того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС.

По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Еврокомиссия, вероятно, заявит, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС при условии, что она проведет ряд реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Впрочем, страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предварительное условие для того, чтобы Украина стала кандидатом, или следует определить контрольный список реформ уже перед следующим шагом на пути к ЕС - официальным открытием переговоров о вступлении.

Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия предоставит свое заключение по кандидатскому статусу для Украины.