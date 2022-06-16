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Сербия с 1 ноября прекратит импорт российской нефти

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Многоходовочка от Евросоюза

Сербия с 1 ноября прекратит импорт российской нефти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ноябре 2022 года Сербия прекратит импорт нефти из России. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"1 ноября мы не сможем импортировать российскую нефть, которую доставляют танкерами в Хорватию и затем направляют по Адриатическому нефтепроводу (JANAF) на переработку.

Это связано с ныне действующим санкциям Евросоюза, а кто знает, какие санкции будут приняты до того времени", — передает РИА "Новости" слова Вучича.

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По оценкам президента, Сербия ежедневно потребляет около 350 тонн мазута для отопления, а с приходом зимы потребность в топливе вырастет в примерно 7 раз. В качестве альтернативы российской нефти для Сербии выступает иракский сорт нефти Киркук, баррель которой для Сербии обходится дороже на $31, чем российский.

Напомним, что почти полное нефтяное эмбарго на российскую нефть вошло в шестой пакет санкций ЕС против России. Пакет был одобрен 3 июня; он предполагает введение запрета на поставку нефти танкерами в Европейский союз с декабря 2022 года, а также постепенный отказ от трубопроводной нефти. Германия и Польша взяли на себя дополнительные обязательства по отказу от российской трубопроводной нефти, в то же время Венгрия, Словакия и Чехия получили отсрочку по нефтяному эмбарго, так как их зависимость от российских поставок слишком велика и они не смогут оперативно найти ей альтернативу.

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В статье: война с Россией
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