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Итоги "Раммштайна": Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию

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Пентагон умеет общаться с европейскими коллегами

Итоги "Раммштайна": Словакия передаст Украине вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию

facebook.com/CinCAFU

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Словакия решила передать Украине боевые вертолеты, а Канада, Польша и Нидерланды – новые единицы артиллерии.

Об этом объявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи в формате "Рамштайн" в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я бы хотел поблагодарить Словакию, которая объявила о существенном пожертвовании вертолетов серии "Ми" и крайне необходимых ракетных боеприпасов", - сказал он.

"Мы также обсудили важные новые пожертвования артиллерии из многих стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды. Это ключевые инвестиции и возможности Украины для ведения огня на большом расстоянии, и они будут решающими для усилий Украины отразить наступление России на Донбассе", - отметил Остин.

Глава Пентагона подтвердил, что Германия решила передать Украине три реактивных системы залпового огня с управляемыми боеприпасами.

Ранее президент США Джо Байден в среду провел телефонные переговоры с украинским визави Владимиром Зеленским, в которых подтвердил выделение Киеву миллиарда долларов помощи.

В новом пакете безопасности от США - боеприпасы для реактивных систем залпового огня и противокорабельные ракеты Harpoon.

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В статье: война с Россией
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