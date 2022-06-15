В Пентагоне сообщили, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США
Хороший пакет
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый пакет американской военной помощи включает: дополнительную артиллерию, вооружение береговой обороны, боеприпасы для артиллерии и передовых ракетных систем.
Об этом рассказал министр обороны США Ллойда Остин.
По его словам, Украина получит:
- 18 единиц 155-мм гаубиц;
- 36 тысяч 155-мм снарядов;
- 18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;
- дополнительные снаряды к HIMARS;
- 4 автомобиля для ремонта техники;
- две системы береговой охраны с ракетами Harpoon;
- тысячи защищенных радиостанций;
- тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.
Кроме этого, Германия пообещала предоставить Украине три РСЗО Mars Словакия - вертолеты Ми-17, а Канада, Польша и Нидерланды - артиллерию.
Напомним, американский президент Джо Байден позвонил Зеленскому и
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