Уже второй раз за три месяца. Россияне в Крыму ремонтируют самую старую субмарину ЧФ

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России ремонтируют подводную лодку "Алроса", которую месяц назад уже ремонтировали, сообщают Крым.Реалии.

Сообщается, что в настоящее время подлодка пришвартована правым бортом к плавучему крану в акватории Килен-бухты, в которой расположен флотский судоремонтный завод.

В то же время, в начале мая прессслужба завода сообщила, что он завершил ремонт старейшей на Черноморском флоте подводной лодки "Алроса".

12 мая "Алроса" вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

Сейчас сообщается, что возле носовой части рубки подлодки видны леса, к его левому борту пришвартован понтон.

Подводная лодка Б-871 "Алроса" (по классификация НАТО – Kilo) введена в строй в 1990 году, оснащена экспериментальным водометным движителем вместо винта. До 2013 года долгое время являлась единственной действующей подводной лодкой Черноморского флота России. Вооружение составляют шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, до 18 торпед или 24 мины. После модернизации получила возможность стрелять крылатыми ракетами типа "Калибр".

Летом 2014 года Б-871 была поставлена на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Ремонт должен был завершиться в 2015 году, но сроки его начала и окончания неоднократно переносились.