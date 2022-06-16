  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уже второй раз за три месяца. Россияне в Крыму ремонтируют самую старую субмарину ЧФ
В тренде

Уже второй раз за три месяца. Россияне в Крыму ремонтируют самую старую субмарину ЧФ

Общие новости
(1 голосов)

Подлодка Алроса больше стоит по докам

Уже второй раз за три месяца. Россияне в Крыму ремонтируют самую старую субмарину ЧФ

ru.krymr.com

Новина українською

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота России ремонтируют подводную лодку "Алроса", которую месяц назад уже ремонтировали, сообщают Крым.Реалии.

Сообщается, что в настоящее время подлодка пришвартована правым бортом к плавучему крану в акватории Килен-бухты, в которой расположен флотский судоремонтный завод.

Читайте также"Можно потопить весь Черноморский флот рф". Спикер Одесской ОВА оценил масштабы помощи от партнеров Украины

В то же время, в начале мая прессслужба завода сообщила, что он завершил ремонт старейшей на Черноморском флоте подводной лодки "Алроса".

12 мая "Алроса" вышла из ремонта и проходила подготовку к выходу на ходовые испытания.

Сейчас сообщается, что возле носовой части рубки подлодки видны леса, к его левому борту пришвартован понтон.

Подводная лодка Б-871 "Алроса" (по классификация НАТО – Kilo) введена в строй в 1990 году, оснащена экспериментальным водометным движителем вместо винта. До 2013 года долгое время являлась единственной действующей подводной лодкой Черноморского флота России. Вооружение составляют шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, до 18 торпед или 24 мины. После модернизации получила возможность стрелять крылатыми ракетами типа "Калибр".

Летом 2014 года Б-871 была поставлена на ремонт и модернизацию на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Ремонт должен был завершиться в 2015 году, но сроки его начала и окончания неоднократно переносились.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде