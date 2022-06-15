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Генерал-майор Марченко: Керченский мост будет целью номер один

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После получения обещанного оружия

Генерал-майор Марченко: Керченский мост будет целью номер один

Фото: rosavtodor.ru

Новина українською

Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, в интервью Крым.Реалии.

"Да, это сто процентов [Крымский мост — одна из целей]. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения…

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Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими…", — сказал Марченко.

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В статье: война с Россией генерал Дмитрий Марченко
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