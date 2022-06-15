Генерал-майор Марченко: Керченский мост будет целью номер один

Керченский мост будет целью номер один для защитников Украины после получения обещанного оружия, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области, в интервью Крым.Реалии.

"Да, это сто процентов [Крымский мост — одна из целей]. Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения…

Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими…", — сказал Марченко.