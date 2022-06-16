  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Залужный: На Луганщине враг атакует на девяти направлениях. Северодонецк - ключевая точка
В тренде

Залужный: На Луганщине враг атакует на девяти направлениях. Северодонецк - ключевая точка

Общие новости
(1 голосов)

Ситуация тяжелая, но борьба за Луганскую область продолжается

Залужный: На Луганщине враг атакует на девяти направлениях. Северодонецк - ключевая точка

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Продолжается ожесточенная борьба за Луганскую область. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях.

По его словам, наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестовое.

С севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная-Светлодарск.

С востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкіне, Тошкивка-Камышеваха.

С целью вытеснения украинских войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

Читайте такжеФОТО, как Главнокомандующий ВСУ Залужный носит военную куртку с шевроном Динамо

"Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", - заявил Залужный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде