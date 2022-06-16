Залужный: На Луганщине враг атакует на девяти направлениях. Северодонецк - ключевая точка

Продолжается ожесточенная борьба за Луганскую область. Как сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный , противник сосредоточил на севере области свои основные ударные силы и пытается атаковать одновременно на девяти направлениях.

По его словам, наступление ведется с юга на север на направлениях Попасная-Камышеваха и далее на Лисичанск, Попасная-Николаевка, Попасная-Берестовое.

С севера на юг на направлениях Богородичное-Славянск, Изюм-Славянск, ниже - Попасная-Светлодарск.

С востока на запад в направлении Северодонецк-Лисичанск, а также на направлениях Северодонецк-Метьолкіне, Тошкивка-Камышеваха.

С целью вытеснения украинских войск враг применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

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"Северодонецк - это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе", - заявил Залужный.