Зеленский: Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать
Ежедневное вечернее обращение к нации
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 июня выступил с традиционным ежеднеынм обращением.
"Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать.
За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники", - сказал Зеленский.
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