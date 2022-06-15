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Зеленский: Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать

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Ежедневное вечернее обращение к нации

Зеленский: Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 июня выступил с традиционным ежеднеынм обращением.

"Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать.

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За 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть врага дают значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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