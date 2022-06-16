Первый такой случай. Под Харьковом в плен к россиянам попало двое американских добровольцев
Информация уже подтверждается
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Два ветерана армии США из Алабамы пропали без вести в Украине. 39-летний Александр Друке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюин, находившиеся в Украине и помогавшие ВСУ сражаться с российской армией, пропали без вести несколько дней назад.
Об этом в среду заявили члены делегации штата Алабама, выступившие в Конгрессе. Родственники пытаются получить информацию об их судьбе, они связались с офисами сенаторов и конгрессменов от Алабамы, пытаясь найти информацию о местонахождении мужчин.
Госдепартамент изучает сообщения о том, что российские или поддерживаемые россией сепаратистские силы в Украине захватили как минимум двух американских граждан. Если это подтвердится, то они станут первыми американцами, сражавшимися за Украину, которые были захвачены в плен с начала войны.
В то же время член Палаты представителей Адам Кинзингер прокомментировал твит, опубликованный в среду оперативной группой Baguette, в котором говорилось, что двое американцев, сражавшихся вместе с украинскими военными, были взяты в плен неделю назад. Группа заявила, что украинская разведка подтвердила эту информацию.
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