Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину
Фантастическая троица
Укрзалізниця
Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину на специальном дипломатическом поезде. Поездка не была официально анонсирована из соображений безопасности.
Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 16 июня, Шольц, Драги и Макрон совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, продемонстрировать свою поддержку Киеву, а также обсудить заявку Украины на вступление в ЕС.
Европейские дипломаты ожидают, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить "статус кандидата" при условии осуществления ряда реформ.
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