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Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину

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Фантастическая троица

Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину

Укрзалізниця

Новина українською

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину на специальном дипломатическом поезде. Поездка не была официально анонсирована из соображений безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 16 июня, Шольц, Драги и Макрон совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, продемонстрировать свою поддержку Киеву, а также обсудить заявку Украины на вступление в ЕС.

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Европейские дипломаты ожидают, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить "статус кандидата" при условии осуществления ряда реформ.

Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину - изображение 1

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц Марио Драги
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Источник:
t.me/UkrzalInfo

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Комментарии (2)
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янковский ян (Запорожье)
16.06.2022 в 10:00
Плохо что они приехали. Все то прекрасно понимают что они приехали с одной целью убедить зеленского подписать мир на невыгодных условиях для Украины
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RicoRico (Кривой Рог)
16.06.2022 в 09:50
І що чекати від цих братів пхуйла?
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