Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину на специальном дипломатическом поезде. Поездка не была официально анонсирована из соображений безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в четверг, 16 июня, Шольц, Драги и Макрон совершат совместную поездку в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, продемонстрировать свою поддержку Киеву, а также обсудить заявку Украины на вступление в ЕС.

Европейские дипломаты ожидают, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить "статус кандидата" при условии осуществления ряда реформ.