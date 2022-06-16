Шевченко: Все россияне, которых я знаю, против войны
А есть ли еще "хорошие русские"?
Фото: ФК Дженоа
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, когда-то выступавший в составе "Челси", рассказал об участии Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и россией.
"Я много читал о том, как он помогал в переговорах, но эти месяцы были для меня очень напряженными, я пытался сосредоточиться на помощи своей стране.
Все россияне, которых я знаю, не хочу говорить имен, они против войны, потому что она не имеет смысла", – сказал Шевченко в интервью inews.
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Источник:inews.co
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