Шевченко: Все россияне, которых я знаю, против войны

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, когда-то выступавший в составе "Челси", рассказал об участии Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и россией.

"Я много читал о том, как он помогал в переговорах, но эти месяцы были для меня очень напряженными, я пытался сосредоточиться на помощи своей стране.

Все россияне, которых я знаю, не хочу говорить имен, они против войны, потому что она не имеет смысла", – сказал Шевченко в интервью inews.