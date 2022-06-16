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Шевченко: Все россияне, которых я знаю, против войны

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А есть ли еще "хорошие русские"?

Шевченко: Все россияне, которых я знаю, против войны

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко, когда-то выступавший в составе "Челси", рассказал об участии Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и россией.

"Я много читал о том, как он помогал в переговорах, но эти месяцы были для меня очень напряженными, я пытался сосредоточиться на помощи своей стране.

Все россияне, которых я знаю, не хочу говорить имен, они против войны, потому что она не имеет смысла", – сказал Шевченко в интервью inews.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
inews.co

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