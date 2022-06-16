Глава Луганской ОВА: россияне не считают жертв, чтобы получить контроль над Северодонецком
Украинские защитники отбили штурм Тошковки
Луганщина UA
Вооруженные силы Украины отразили штурм Тошковки в Луганской области, при этом штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Враг давит в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горной и Попаснянской громад. Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. ВСУ сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырковом и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждено 12 домов".
"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в системе оборонной операции Луганской области. Это подтвердил и Главнокомандующий ВСУ".
"российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территориям "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в текущую минуту. Наши военные удерживают оборону".
Популярное сейчас
- СМИ: Динамо может проводить матчи ЛЧ в одном из двух польских городов
- Генерал Марченко: Люди в Херсоне спрятали оружие и ждут. Будем бить оккупантов с двух сторон
- В Пентагоне сообщили, какое оружие вошло в новый пакет помощи от США
- Минобороны: Войска РФ закрепились на северной окраине Старого Салтова
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:34 Украинские "Становится труднее, ВСУ сдерживают россиян сразу с 3 сторон". Гайдай – о ситуации в Северодонецке
- 09:12 Украинские Гайдай – о ситуации в Северодонецке: ВСУ сражаются за каждый сантиметр областного центра
- 19:49 Украинские Гайдай: Все мосты в Северодонецке разрушены, но город не заблокирован