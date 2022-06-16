Глава Луганской ОВА: россияне не считают жертв, чтобы получить контроль над Северодонецком

Вооруженные силы Украины отразили штурм Тошковки в Луганской области, при этом штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг давит в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горной и Попаснянской громад. Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. ВСУ сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырковом и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждено 12 домов".

"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в ​​системе оборонной операции Луганской области. Это подтвердил и Главнокомандующий ВСУ".