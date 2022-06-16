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Глава Луганской ОВА: россияне не считают жертв, чтобы получить контроль над Северодонецком

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Украинские защитники отбили штурм Тошковки

Глава Луганской ОВА: россияне не считают жертв, чтобы получить контроль над Северодонецком

Луганщина UA

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Вооруженные силы Украины отразили штурм Тошковки в Луганской области, при этом штурм Северодонецка продолжается, защитники держат оборону. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Враг давит в Северодонецке и Тошковке, сжигает села Горной и Попаснянской громад. Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошковского. Это не редкий случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. ВСУ сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушения увеличиваются каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Нырковом и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждено 12 домов".

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"Когда-то целью россиян было взятие столицы Украины за три дня. Спустя почти четыре месяца они мечтают и не считают жертв, лишь бы контролировать Северодонецк, где из 100 тысяч жителей осталось около 10 тысяч. Город является ключевой точкой в ​​системе оборонной операции Луганской области. Это подтвердил и Главнокомандующий ВСУ".

"российская армия теряет бойцов сотнями, находит резервы и продолжает разрушать Северодонецк. Вчера они ударили по территориям "Стеклопластика" и бывшего завода измерений. Снова пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города длится и в текущую минуту. Наши военные удерживают оборону".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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