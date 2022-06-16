  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе
В тренде

Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Парламентарий назвал большую цифру, чем министр обороны

Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ежедневно на Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских солдат, из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который прибыл в Вашингтон для переговоров с американскими властями. По его словам, Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще 2 миллиона - у нее достаточно сил, чтобы продолжать бои на Донбассе.

Отметим, что 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что ВСУ ежедневно теряют около сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными. Фактически в тот же день советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о том, что гибнет от 100 до 200 украинских воинов. В Пентагоне отмечали, что данные о потерях украинской армии, озвученные властями, не вызывают сомнения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Axios

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
16.06.2022 в 10:20
Хламідії не вірю,але втрати великі однозначно.
Ответить
0
0
янковский ян (Запорожье)
16.06.2022 в 10:14
Идиот. Специально завысил в разы потери чтобы напугать запад. В реальности потери меньше. Намного меньше. Пошел вброс чтобы дали больше оружия. Но он не подумал о внутренней панике. Получается что у нас потери больше чем у орков?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде