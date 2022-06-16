Страшные цифры. Арахамия сообщил, сколько украинских воинов ежедневно погибает на Донбассе

Ежедневно на Донбассе погибают или получают ранения до 1000 украинских солдат, из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который прибыл в Вашингтон для переговоров с американскими властями. По его словам, Украина призвала в армию миллион человек и имеет возможность набрать еще 2 миллиона - у нее достаточно сил, чтобы продолжать бои на Донбассе.

Отметим, что 9 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что ВСУ ежедневно теряют около сотни бойцов убитыми и до 500 ранеными. Фактически в тот же день советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил о том, что гибнет от 100 до 200 украинских воинов. В Пентагоне отмечали, что данные о потерях украинской армии, озвученные властями, не вызывают сомнения.