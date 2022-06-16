россияне нанесли ракетные авиаудары по Сумщине, есть погибшие и раненые

Орки нанесли ракетный удар по территории Садовской территориальной громады Сумского района. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Сумщина. Ситуация на 08:00. 16 июня 2022-го. Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере, шесть раненых. Информация о разрушении и повреждении – впоследствии. И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре".

"Около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется".