россияне нанесли ракетные авиаудары по Сумщине, есть погибшие и раненые
К сожалению
Оперативне командування Північ
Орки нанесли ракетный удар по территории Садовской территориальной громады Сумского района. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сумщина. Ситуация на 08:00. 16 июня 2022-го. Ночью, по территории Садовской ОТГ, Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибло четыре человека, по меньшей мере, шесть раненых. Информация о разрушении и повреждении – впоследствии. И да, это взрыв, который слышали в половине Сумского района и в самом областном центре".
"Около 5 утра по Краснопольской общине россияне нанесли один ракетный авиаудар. Далее открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелось хозяйственное сооружение и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется".
При этом накануне вечером российские оккупанты обстреляли с вертолетов приграничный городок Глухов Сумской области. Предварительно, было зафиксировано 3 запуска ракет. К сожалению, есть потери среди местного населения.
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