  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Две сотни ликвидированных. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 июня
В тренде

Две сотни ликвидированных. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 июня

Общие новости
(1 голосов)

А еще 45 единиц техники

Две сотни ликвидированных. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 июня

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной начиная с 24 февраля по 16 июня.

Так, в среду, 15 июня было ликвидировано еще 200 оккупантов, так что ориентировочные потери личного состава армии России составляют 32950 человек.

Потери россиян в технике:

  • танков - 1449 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 3545 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 729 (+7) ед,
  • РСЗО - 233 (+3) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов - 213 (+0) ед,
  • вертолетов - 179 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
  • крылатые ракеты – 129 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде