Две сотни ликвидированных. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 июня

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной начиная с 24 февраля по 16 июня.

Так, в среду, 15 июня было ликвидировано еще 200 оккупантов, так что ориентировочные потери личного состава армии России составляют 32950 человек.

Потери россиян в технике:

танков - 1449 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3545 (+17) ед,

артиллерийских систем - 729 (+7) ед,

РСЗО - 233 (+3) ед,

средства ПВО - 97 (+0) ед,

самолетов - 213 (+0) ед,

вертолетов - 179 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,

специальная техника – 55 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.