Две сотни ликвидированных. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 15 июня
А еще 45 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о всеобщих боевых потерях россиян в войне с Украиной начиная с 24 февраля по 16 июня.
Так, в среду, 15 июня было ликвидировано еще 200 оккупантов, так что ориентировочные потери личного состава армии России составляют 32950 человек.
Потери россиян в технике:
- танков - 1449 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 3545 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 729 (+7) ед,
- РСЗО - 233 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов - 213 (+0) ед,
- вертолетов - 179 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0),
- крылатые ракеты – 129 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2494 (+9) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери россияне понесли на Бахмутском направлении.
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