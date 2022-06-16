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Не только Макрон, Шольц и Драги. Также в Украину приехали президент Румынии и прокурор суда в Гааге

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Все больше высокопоставленных людей хотят взглянуть на зверства рф

Не только Макрон, Шольц и Драги. Также в Украину приехали президент Румынии и прокурор суда в Гааге

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Румынии Клаус Йоханнис приехал в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии. По информации издания Bild, присоединиться к трио Йоханнесу предложил Эммануэль Макрон.

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Как сообщает источник, "в какой-то момент в течение недель подготовки к поездке стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей". При этом, по информации источника, в поезде с Макроном, Шольцом и Драги для Йоханниса не было места. Поэтому он самостоятельно доехал в столицу Украины из Бухареста.

Также в Харьков приехал прокурор суда в Гааге Карим Хан, сам он прокомментировал свой визит:

"Закон находится на передовой. Виновные понесут наказание за совершенные преступления. Наша команда на месте, работает над раскрытием правды".

В Офисе генпрокурора сообщают, что в Харькове и области с начала полномасштабного вторжения рф погибли 760 гражданских, ранены более 1000, разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.

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В статье: война с Россией Клаус Йоханнис Карим Хан
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