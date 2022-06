Не только Макрон, Шольц и Драги. Также в Украину приехали президент Румынии и прокурор суда в Гааге

Президент Румынии Клаус Йоханнис приехал в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии. По информации издания Bild, присоединиться к трио Йоханнесу предложил Эммануэль Макрон.

Как сообщает источник, "в какой-то момент в течение недель подготовки к поездке стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей". При этом, по информации источника, в поезде с Макроном, Шольцом и Драги для Йоханниса не было места. Поэтому он самостоятельно доехал в столицу Украины из Бухареста.

In Kyiv today with my European colleagues ???????? Chancellor @OlafScholz , ???????? President @EmmanuelMacron and ???????? PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b

Также в Харьков приехал прокурор суда в Гааге Карим Хан, сам он прокомментировал свой визит:

В Офисе генпрокурора сообщают, что в Харькове и области с начала полномасштабного вторжения рф погибли 760 гражданских, ранены более 1000, разрушены более 4000 объектов, из которых почти 2500 – многоэтажки.

⚡️The Prosecutor of the International Criminal Court, Karim Khan, visited Kharkiv, – Prosecutor General Iryna Venedyktova says.



“The law is at the forefront. The guilty will be punished for their crimes. Our team is on site, working to uncover the truth”, – Karim Khan. pic.twitter.com/zKIRvZIDoT