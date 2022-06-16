Шольц, Макрон и Драги везут в Украину не только кандидатство в ЕС – советник МВД Украины
Неприемлемую просьбу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил в своем Telegram-канале следующее:
"По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в Европейский Союз и... просьбу вернуться в переговорный процесс с путиным".
Одновременно иностранные издания неустанно пишут о том, что визит лидеров трех стран станет серьезным символом поддержки Украины. Шольцу, Макрону и Драги "нужно найти баланс между естественными стремлениями Украины в ЕС и всеми другими странами, которые уже имеют статус кандидата", как пишет агентство Reuters.
Macron, Scholz i Draghi przez Polskę dotarli do Kijowahttps://t.co/0XhctGdAak pic.twitter.com/3oErGvRlbc— Fakty RMF FM (@RMF24pl) June 16, 2022
#Macron, #Scholz and #Draghi are already in #Kyiv. pic.twitter.com/pBO0hn8a9s— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2022
Популярное сейчас
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Лидеры Германии, Франции и Италии прибыли в Украину
- Первый такой случай. Под Харьковом в плен к россиянам попало двое американских добровольцев
- Генерал-майор Марченко – об освобождении Херсона: Когда пойдет массированное наступление, все россияне побегут
- Пес-сапер Патрон стал героем нового видео Птушкина и удостоился мурала в Ужгороде. ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов