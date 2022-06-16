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Шольц, Макрон и Драги везут в Украину не только кандидатство в ЕС – советник МВД Украины

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Шольц, Макрон и Драги везут в Украину не только кандидатство в ЕС – советник МВД Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

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Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил в своем Telegram-канале следующее:

"По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в Европейский Союз и... просьбу вернуться в переговорный процесс с путиным".

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Одновременно иностранные издания неустанно пишут о том, что визит лидеров трех стран станет серьезным символом поддержки Украины. Шольцу, Макрону и Драги "нужно найти баланс между естественными стремлениями Украины в ЕС и всеми другими странами, которые уже имеют статус кандидата", как пишет агентство Reuters.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Европейский союз Олаф Шольц Марио Драги Виктор Андрусив
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Источник:
t.me/victor_andrusiv

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