Шольц, Макрон и Драги везут в Украину не только кандидатство в ЕС – советник МВД Украины

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил в своем Telegram-канале следующее:

"По моей информации, Макрон, Шольц и Драги везут нам кандидатство в Европейский Союз и... просьбу вернуться в переговорный процесс с путиным".

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Одновременно иностранные издания неустанно пишут о том, что визит лидеров трех стран станет серьезным символом поддержки Украины. Шольцу, Макрону и Драги "нужно найти баланс между естественными стремлениями Украины в ЕС и всеми другими странами, которые уже имеют статус кандидата", как пишет агентство Reuters.