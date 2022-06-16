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В Киеве на фоне визита Макрона, Шольца и Драги объявлена воздушная тревога

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В Киеве на фоне визита Макрона, Шольца и Драги объявлена воздушная тревога

La Repubblica

Новина українською

Почти на всей территории Украины по состоянию на 10:55 по киевскому времени объявлена воздушная тревога.

Нельзя не заметить, что российская армия выпустила ракеты в аккурат после того, как стало известно о визите в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

Напомним, в мае орки нанесли ракетный удар по столице Украины в тот момент, когда в Киеве находился с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон Олаф Шольц Марио Драги
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Источник:
alerts.in.ua

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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
16.06.2022 в 11:07
Приехали крысы.
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can (Торонто, Львов)
16.06.2022 в 11:42
Даже не знаю "+" или "-" поставить, посмотрим.
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