В Киеве на фоне визита Макрона, Шольца и Драги объявлена воздушная тревога
Не игнорируйте сирены
La Repubblica
Почти на всей территории Украины по состоянию на 10:55 по киевскому времени объявлена воздушная тревога.
Нельзя не заметить, что российская армия выпустила ракеты в аккурат после того, как стало известно о визите в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.
Напомним, в мае орки нанесли ракетный удар по столице Украины в тот момент, когда в Киеве находился с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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Источник:alerts.in.ua
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Комментарии (2)
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oda1979 (Запорожье)
16.06.2022 в 11:07
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can (Торонто, Львов)
16.06.2022 в 11:42
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