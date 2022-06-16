В Киеве на фоне визита Макрона, Шольца и Драги объявлена воздушная тревога

Почти на всей территории Украины по состоянию на 10:55 по киевскому времени объявлена воздушная тревога.

Нельзя не заметить, что российская армия выпустила ракеты в аккурат после того, как стало известно о визите в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги.

Напомним, в мае орки нанесли ракетный удар по столице Украины в тот момент, когда в Киеве находился с визитом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.