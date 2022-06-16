Россияне навязывают гражданство рф детям, родившимся в Херсонской области
Оккупанты пытаются укорениться на украинской земле
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россияне планируют автоматически выдавать гражданство рф детям, рожденным в Херсонской области после 24 февраля – то есть после полномасштабного нападения на Украину.
Об этом заявил так называемый замглавы оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Также он сообщил, что гражданство рф автоматически будут получать дети-сироты.
Ранее президент рф владимир путин подписал указ об упрощенном получении гражданства россии для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
Отметим, что Стремоусов ранее неоднократно заявлял, что оккупированные украинские земли войдут в состав рф. Между тем, партизаны в Херсоне объявил охоту на коллаборанта.
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