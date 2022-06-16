"Ближайшие недели будут тяжелыми". Макрон и Шольц сделали первые заявления в Киеве

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц сделали свои первые заявления после визита в Киев.

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"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершены убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень. Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это немаловажный момент. Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованной всем украинцам", – подчеркнул Макрон, добавив, что "ближайшие недели будут очень тяжелыми".

"Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы организуем, - финансовая, гуманитарная, а также военная – будут продолжены. И мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость", – отметил Шольц.